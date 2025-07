Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Dreiste Tat am frühen Morgen - Wer hat den Tresor-Transport beobachtet?

Holzwickede (ots)

Am Samstagmorgen (28.06.2025) kam es in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 08:45 Uhr zu einem besonders schweren Diebstahl in der Nordstraße in Holzwickede. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Gebäude und entwendeten einen rund 300 Kilogramm schweren Tresor. Der massive Tresor wurde offenbar mit vereinten Kräften durch das Treppenhaus, über den Innenhof bis auf die Straße gebracht - und anschließend in ein Fahrzeug verladen. Die Aktion muss einiges an Zeit, Lärm und Aufwand verursacht haben.

Videoaufzeichnungen einer nahegelegenen Tankstelle zeigen: Schon ab 04:00 Uhr waren auffallend viele Menschen unterwegs. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder zur Frühschicht an der Zapfsäule - möglicherweise hat jemand etwas gesehen, ohne es in dem Moment einordnen zu können.

Die Polizei bittet deshalb: Wer hat in den frühen Morgenstunden an der Nordstraße verdächtige Personen, Fahrzeuge oder ungewöhnliche Aktivitäten beobachtet? Hinweise - auch scheinbare Kleinigkeiten - können bei der Aufklärung helfen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02303 921 3120 oder 02303 921 0 bei der Polizei Unna zu melden.

