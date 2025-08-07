PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe in Gartenhütte

Worbis (ots)

Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Mittwoch 19 Uhr bis Donnerstag 07.10 Uhr widerrechtlich in eine Gartenhütte Am Klien ein. Aus dem Inneren erbeuteten sie unter anderem ein Luftdruckgewehr. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld suchten und sicherten Spuren, die Hinweise zu den Tätern liefern können.

Weiter werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0203888

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

