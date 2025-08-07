Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich
Roßleben (ots)
Im Kreuzungsbereich des Pfaffenrainwegs kollidierten gegen 11.45 Uhr zwei Fahrzeuge miteinander. Zur Unfallursache nahmen die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser die Ermittlungen auf. Eine Fahrzeugführerin klagte in Folge des Unfalls über Schmerzen und wurde ambulant behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden.
