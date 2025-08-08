Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger von Pkw erfasst

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstag befuhr der 68-jährige Fahrer eines Pkw gegen 14.20 Uhr die Tennstedter Straße, als der Pkw einen Fußgänger erfasste, welcher die Tennstedter Straße überquerte. Der 65 Jahre alte Fußgänger wurde lebensbedrohlich verletzt. Vor Ort kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache nahm ein Sachverständiger am Unfallort seine Arbeit auf. Die Tennstedter Straße war vorübergehend voll gesperrt. Die Polizei ermittelt.

