PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dekoration von Dieben entwendet

Faulungen (ots)

Drei künstliche Buchsbäume machten sich unbekannte Diebe im Zeitraum von Freitag, den 1. August, 23 Uhr, bis Samstag, den 2. August, 07.30 Uhr, zum Ziel. Die Dekoartikel befanden sich im Nahbereich der Eingangspforte auf einem umfriedeten Grundstück in der Burgstraße. Der Sachwert der Bäume lag im oberen zweistelligen Bereich.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0204260

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 15:27

    LPI-NDH: Kollision mit Verkehrsschild

    Bad Langensalza (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ohne verletzte Personen kam es am Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz in der Rautenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte eine Fahrzeugführerin frontal mit einem Verkehrszeichen. An dem Volkswagen entstand erheblicher Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 15:26

    LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich

    Roßleben (ots) - Im Kreuzungsbereich des Pfaffenrainwegs kollidierten gegen 11.45 Uhr zwei Fahrzeuge miteinander. Zur Unfallursache nahmen die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser die Ermittlungen auf. Eine Fahrzeugführerin klagte in Folge des Unfalls über Schmerzen und wurde ambulant behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 15:25

    LPI-NDH: Mehrere zehntausend Euro Sachschaden und vier Verletzte nach Unfall

    Leinefelde (ots) - In der Heiligenstädter Straße kollidierten am Donnerstag gegen 10 Uhr drei Fahrzeuge miteinander, nachdem ein Vorausfahrender die Fahrt verlangsamte und einer der Nachfolgenden dies vermutlich zu spät bemerkte. In Folge des Unfalls wurden vier Personen, darunter drei Kinder, leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren