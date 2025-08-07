Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dekoration von Dieben entwendet

Faulungen (ots)

Drei künstliche Buchsbäume machten sich unbekannte Diebe im Zeitraum von Freitag, den 1. August, 23 Uhr, bis Samstag, den 2. August, 07.30 Uhr, zum Ziel. Die Dekoartikel befanden sich im Nahbereich der Eingangspforte auf einem umfriedeten Grundstück in der Burgstraße. Der Sachwert der Bäume lag im oberen zweistelligen Bereich.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0204260

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell