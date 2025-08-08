Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage eines Sportvereins von Einbrechern heimgesucht

Artern (ots)

Im Tatzeitraum zwischen 17. Juni 2025 bis Donnerstag, 7. August, 20.40 Uhr verschafften sich unbekannte Diebe gewaltsam Zutritt in die Garage eines ortsansässigen Sportvereins. Aus der Garage Am Hahnstein erbeuteten der oder die Täter Getränkekästen mit Wasser und Limonade im Wert etwa 150 Euro. Außerdem verursachen die Unbekannten Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zu tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0204538

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell