Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Photovoltaikanlage in Brand geraten - Schlimmeres wurde verhindert

Obergebra (ots)

Zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei kam es Donnerstagnachmittag in der Gewerbestraße. Der Rettungsleitstelle wurde eine brennende Photovoltaikanlage gemeldet. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz und begannen sofort mit ihren Maßnahmen, sodass die Flammen schnell gelöscht waren. Auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern kam es in dem Solarpark, womöglich aufgrund eines technischen Defekts, zu einem Vegetationsbrand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen eher geringen Wert.

