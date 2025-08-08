Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer kollidiert mit Straßenlaterne
Mühlhausen (ots)
am Freitag ereignete sich auf dem Radweg im Petristeinweg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden ist. Ersten Ermittlungen zu Folge wich die Frau einem entgegenkommenden Radfahrer aus und stieß daraufhin mit der Laterne zusammen. Die Fahrradfahrerin kam zu Fall und verletzte sich. sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht.
