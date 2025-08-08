Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe plünderten Baustelle

Haferungen (ots)

In der Zeit von Donnerstag 16.30 Uhr bis Freitag 06.45 Uhr betraten derzeit Unbekannte eine Brückenbaustelle zwischen Haferungen und der Flarichsmühle widerrechtlich. Auf dem Gelände drangen die Täter gewaltsam in Baustellencontainer ein und machten Beute im Wert von mehreren tausend Euro. An den Containern entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen suchten und sicherten Spuren vor Ort und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Nordhäuser Polizei zu melden.

Aktenzeichen: 0205494

