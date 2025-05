Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trickbetrügern die Wohnungstür geöffnet

Mühlhausen (ots)

Zwei unbekannte Täter klingelten am Dienstag, gegen 17.25 Uhr, an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Clemens-Brentano-Straße. Eine 89-Jährige öffnete den Männer die Tür, die angeblich die Versorgerdaten der Heizungsanlage ablesen wollten. Während einer der beiden die Frau ablenkte, erbeutete der andere einen fünfstelligen Betrag an Bargeld. Die Täter verließen danach die Wohnung und flohen in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zur Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 03631/4510 in Mühlhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0115362

Hinweise der Polizei:

Der Trickdiebstahl aus Wohnungen ist mit eine der am häufigsten genutzten Maschen von Kriminellen, von denen oft ältere Menschen Betroffen sind.

Die Täter täuschen ihre Opfer, um in deren Wohnungen zu gelangen und Wertgegenstände zu erbeuten. Alle bislang bekannten Vorgehensweisen der Betrüger lassen sich auf die folgenden drei unterschiedlichen Abläufe herunterbrechen:

- Vortäuschung einer persönlichen Beziehung zum Opfer,

- Vortäuschung einer Notlage oder

- Vortäuschung einer offiziellen Funktion um Zutritt zur Wohnung zu erlangen.

Bei der Vortäuschung einer persönlichen Beziehung zum Opfer, geben die Betrüger sich als Verwandte oder Bekannte aus, wie beispielsweise Enkelkinder, ehemalige Kollegen, Nachbarn, Pflegepersonal oder Bettnachbern vom Krankenhausaufenthalt.

Die Vortäuschung einer Notlage öffnet den Tätern zunehmend die Wohnungstür. Die Kriminellen können Sie nach einem Glas Wasser fragen, um Papier und Stift bitten oder nur ein Geschenk für Ihren Nachbarn abgeben wollen. Dabei drängen sie darauf, dass Sie sie in Ihre Wohnung lassen. Weitere vorgetäuschte Notlagen verbinden sich mit der Bitte, nach einem Rohrbruch suchen zu dürfen, ein entlaufenes Haustier einfangen zu dürfen und das Telefon oder auch die Toilette benutzen zu dürfen.

In angeblich offizieller Funktion oder sonst einer Befugnis wollen die Betrüger in Wohnungen gelangen. Sie kommen beispielsweise als Handwerker von den Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserversorgern, von der Hausverwaltung, Kirche, Rentenversicherung, Krankenkasse, Post, Polizei oder Sozialamt. Manche von ihnen kündigen sich sogar vorab telefonisch an, um ein Vertrauensverhältnis zu schaffen.

Trickbetrüger sind schauspielerisch begabt und denken sich immer wieder neue Vorwände aus, um in Ihre Wohnung zu gelangen!

Seinen Sie skeptisch, lassen Sie sich Dienstausweise zeigen oder kontaktieren Sie die Versorger/Behörden und fragen Sie zu den vorstelligen Personen nach. Bei Zweifeln lassen Sie die Personen bitte nicht in Ihre Wohnung. Wählen Sie im Verdachtsfall immer die 110!

Weitere Hinweise finden Sie bei der Polizeilichen Kriminalprävention unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

