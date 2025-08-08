Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin bestohlen

Wipperdorf (ots)

Auf die Geldbörse einer Radfahrerin hatten es am Donnerstag bislang unbekannte Täter in der Wippendorfer Lindenstraße abgesehen. Die 67-jährige Geschädigte befand sich gegen 17.30 Uhr auf dem Gelände des Friedhofes, als Diebe innerhalb einer Zeitspanne von fünf Minuten das Portemonnaie der Dame aus ihrem Fahrradkörbchen entwendeten.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0204696

