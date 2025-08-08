PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einsatz für Polizei und Feuerwehr - eine Person nach Unfall verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Zwei Fahrzeuge befuhren hintereinander die Kyffhäuserstraße, als es gegen 15.20 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall kam. Die Fahrerin des vorausfahrenden Pkws wurde in der Folge leicht verletzt und in das nächstgelegene Klinikum transportiert. Der Volkswagen des Unfallverursachenden verlor in Folge der Kollision Betriebsstoffe. Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz um diese abzubinden. An beiden Kraftfahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

