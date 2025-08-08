Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Beutezug in Kleingartenanlage

Ufhoven (ots)

Vier Gärten einer Kleingartenanlage in der Eisenacher Straße wurden im Zeitraum von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, von Dieben heimgesucht. Die Unbekannten verschafften sich zu den Gartenhäuschen gewaltsam Zutritt und entwendete aus diesen Werkzeuge, Elektrogeräte und alkoholische Getränke. Der entstandene Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Sachschaden wird auf etwa eintausend Euro geschätzt.

Konnten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachten? Können Sie Hinweise zu den unbekannten Tätern geben, dann kontaktieren Sie bitte die Polizeiinspektion im Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510.

Aktenzeichen: 0205324

