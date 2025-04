Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 85-Jährige aus Neustadt am Rübenberge angetroffen

Hannover (ots)

Die seit dem Morgen des 25.04.2025 öffentlich gesuchte 85-Jährige aus Neustadt am Rübenberge konnte durch eine Passantin angetroffen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Neustadt am Rübenberge fand eine Passantin zur Mittagszeit die Vermisste in einem Waldstück südlich von Poggenhagen. Unweit ihrer Wohnanschrift gelangte die 85-Jährige aus bislang unbekannter Ursache ins Unterholz. Nach Auffinden der Gesuchten durch die Passantin wurde diese unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Die Umstände des Verschwindens sowie die Hintergründe der Auffindesituation sind bislang unklar.

Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

Die Bilder aus der ursprüngliche Meldung wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. / pol, pk

