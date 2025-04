Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Demente 85-jährige Renate M. verschwunden - Wer hat sie gesehen?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Seit dem Nachmittag des 24.04.2025 sucht die Polizei Neustadt am Rübenberge (a. Rbg.) nach einer 85-jährigen Frau, die aus ihrem Haus in der Fliegerstraße in Neustadt a. Rbg, Ortsteil Poggenhagen, verschwunden ist. Renate M. ist dement und möglicherweise orientierungslos. Zudem ist sie wahrscheinlich den Witterungsbedingungen nicht angepasst gekleidet. Die Polizei Neustadt bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der möglicherweise hilflosen Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Neustadt a. Rbg meldete die Tochter der Seniorin am 24.04.2025, gegen 15:30 Uhr, ihre Mutter als vermisst. Letztmalig hatte die 85-Jährige am 22.04.2025, gegen 15:00 Uhr, telefonisch Kontakt zu ihrer Tochter.

Renate M. ist ca. 160 cm groß und von normaler Statur. Sie hat kurze, weiße Haare. Zu der Bekleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens ist nur bekannt, dass sie eine schwarze Jacke mit hellen Schultern trägt, die weitere Bekleidung ist nicht bekannt. Sie trägt eine Brille und ist wahrscheinlich mit einem grünen Damenrad mit fellüberzogenem Sattel unterwegs.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Nahbereich, unter anderem auch durch einen Polizeihubschrauber, verliefen negativ. Aufgrund der niedrigen Temperaturen zur Nachtzeit und des möglicherweise orientierungslosen Zustands der Frau geht die Polizei von einer akuten Gefahr für Leib oder Leben aus.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Renate M. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Neustadt a. Rbg unter der Telefonnummer 05032 - 8018115 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. / fas, pk

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell