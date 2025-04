Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unfall mit vier Beteiligten führt zu zweistündiger Sperrung am Königsworther Platz

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 23.04.2025, hat sich in der Calenberger Neustadt ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignet. Vier Fahrzeuge kollidierten miteinander, nachdem ein 68-Jähriger vermutlich bei Rotlicht auf die Kreuzung des Königsworther Platzes gefahren war. Zwei Autofahrer wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen.

Gegen 10:30 Uhr befuhr ein 68-jähriger VW Golf Fahrer die Brühlstraße in Richtung der Nienburger Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete er das für ihn geltende Rotlicht am Königsworther Platz und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Ein aus der Schloßwender Straße kreuzender 44-Jähriger kollidierte mit seinem VW Polo mit dem Golf. Durch den Zusammenprall wurde der VW Golf gegen einen 61-Jährigen in seinem Lkw geschleudert. Währenddessen kollidiert der VW Polo mit einem Mazda, besetzt mit einem 69-jährigen Fahrer. Der 68-jährige VW Golf Fahrer und der 44-jährige VW Polo Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Hinzugezogene Rettungskräfte transportierten die Verletzten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es durch eine zweistündige Teilsperrung des Königsworther Platzes zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei Hannover bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere der Ampelschaltung machen können, sich telefonisch beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 1888 zu melden./ pol, ms

