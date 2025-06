Hauptzollamt Berlin

HZA-B: 68.140 Stück unversteuerte Zigaretten durch Zoll sichergestellt/ Steuerschaden von rund 14.500 Euro verhindert

Berlin (ots)

Anfang dieser Woche konnten Zöllner*innen im Bezirk Marzahn ein verdächtiger Fahrradfahrer stoppen. Der angehaltene Radfahrer wurde zuvor dabei beobachtet, wie er zu einem nahe gelegen Fahrzeug ging, um einen Karton von der Rücksitzbank zu holen. Mit diesem Karton, den die Beamt*innen als typische Verpackung unversteuerter Zigaretten erkannten, verschwand die Person in einem Hintereingang eines nahegelegenen Hauses. Nach wenigen Minuten kam der Verdächtige mit zwei großen Plastiktüten wieder heraus und fuhr mit dem Rad weg. Die Zöllner*innen folgten ihm, bis er zum Stehen kam, um ihn dann zu kontrollieren. Als er die Worte "Stopp Zoll" hörte, setzte er zur Flucht an, die Beamt*innen konnten ihn jedoch umgehend festhalten. Bei der anschließenden Kontrolle der Plastiktüten wurde der vermutet Verdacht bestätigt. In den Plastiktüten wurden insgesamt 9.000 Stück unversteuerter Zigaretten verschiedener Marken gefunden. Die Zöllner*innen leiteten daraufhin ein Strafverfahren wegen Steuerhehlerei gegen den Mann ein. Aufgrund der vorherigen Beobachtungen vermuteten die Beamt*innen weitere Zigaretten in dem Fahrzeug, aus dem die Person zuvor den Karton geholt hat. Durch die Staatsanwaltschaft Berlin wurde ein Durchsuchungsbeschluss für das Fahrzeug erteilt. Da das Fahrzeug verschlossen war, musste zusätzlich ein Schlüsseldienst den Pkw öffnen. Die Zöllner*innen entdeckten bei der Durchsuchung des Wagens weitere rund 59.000 Stück Zigaretten diverser Marken und stellten diese umgehend sicher. Die Weiteren Ermittlungen zum Tathergang bzw. möglichen Hintermännern erfolgt nun durch das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg.

