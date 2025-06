POL-WAF: Beckum. Einbruch in Büro

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (18.06.2025, 20.30 Uhr) und Donnerstag (19.06.2025, 18.10 Uhr) auf ein Vereinsgelände eines Sportvereins in Beckum am Elsterbergweg eingebrochen. Hier wurden mehrere Fenster und Türen beschädigt, Bargeld gestohlen und anschließend geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

