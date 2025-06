POL-WAF: Beckum. Einbruch auf Vereinsgelände

Warendorf (ots) - Eine junge Autofahrerin ist am Donnerstagabend (19.06.2025, 21.00 Uhr) in Warendorf-Hoetmar bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden. Die 20-Jährige aus Westkirchen fuhr von der L 547 kommend auf der K 20 Richtung Westkirchen. Aus noch unklarer Ursache kam sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab und stieß hier frontal mit einem Baum zusammen. Rettungskräfte brachten die ...

mehr