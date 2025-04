Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Handydieb durch Videoüberwachung identifiziert und festgenommen

Oldenburg / Osnabrück (ots)

Ein 65-Jähriger wollte am Ostermontag in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof Oldenburg sein Handy laden, wenig später war es spurlos verschwunden. Mit Hilfe der Videoauswertung konnte der mutmaßliche Dieb wiedererkannt und nur rund zwei Stunden später in Osnabrück festgenommen werden. Kurz nach 10 Uhr verständigte der 65-jährige die Bundespolizei, dass ihm in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof Oldenburg offenbar sein Handy gestohlen wurde. Die Beamten sichteten umgehend die Aufzeichnung aus der Videoüberwachung dieses Bereichs. Durch die Videoauswertung konnte nicht nur der mutmaßliche Tatverdächtige festgestellt werden, sondern auch der genaue Zug identifiziert werden in dem der Mann nach der Diebstahlshandlung gestiegen war. Die Beamten der Bundespolizei aus Oldenburg kontaktierten daraufhin ihre Kollegen am Hauptbahnhof Osnabrück. Als der Zug dort gegen 12 Uhr ankam, wurde der Tatverdächtige bereits von den Bundespolizisten erwartet. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Dieb in Empfang und stellten das entwendete Handy sicher. Den 27-jährigen deutschen Staatsangehörigen erwarten jetzt strafrechtliche Ermittlungen wegen Diebstahl.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell