Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei verhaftet 29-Jährigen bei Grenzkontrolle

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Karfreitag einen gesuchten 29-Jährigen festgenommen. Er wurde per Haftbefehl gesucht. Der Mann war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 29-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Justiz mit Sicherungshaftbefehl gesucht wurde. Der Mann war im Oktober 2020 wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt worden. Die Vollstreckung der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Weil der Mann seinen Bewährungsauflagen nicht nachkam und sein Aufenthaltsort unbekannt war, hatte das zuständige Gericht einen Sicherungshaftbefehl gegen ihn erlassen. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

