Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Brand im Kellerschacht eines Supermarktes
Augsburg (ots)
Göggingen - Am Samstag (09.08.2025) brach in einem Kellerschacht eines Supermarktes in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße ein Brand aus. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert, nachdem Anwohner diesen bemerkt hatten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch abgeklärt, ebenso die Brandursache.
