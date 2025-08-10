POL Schwaben Nord: Brand im Kellerschacht eines Supermarktes

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (08.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht am Katzenstadel. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein zunächst unbekannter 24-jähriger Autofahrer am Katzenstadel rückwärts gegen ein Auto, das am Straßenrand geparkt war. Es kam zum Zusammenstoß. Als der 24-Jährige von Unbeteiligten auf den Schaden hingewiesen wurde, fuhr er jedoch weiter, ohne sich um diesen zu kümmern. Ein weiterer Zeuge ...

