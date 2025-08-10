PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (08.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht am Katzenstadel. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein zunächst unbekannter 24-jähriger Autofahrer am Katzenstadel rückwärts gegen ein Auto, das am Straßenrand geparkt war. Es kam zum Zusammenstoß. Als der 24-Jährige von Unbeteiligten auf den Schaden hingewiesen wurde, fuhr er jedoch weiter, ohne sich um diesen zu kümmern. Ein weiterer Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen identifizierten die Einsatzkräfte den 24-Jährigen als Unfallverursacher. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 24-jährigen Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

