Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz in der Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Mittwochabend (06.08.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz am Theodor-Heuss-Platz.

Gegen 20.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass ein 38-jähriger Mann Passanten anremple und gegen eine Straßenbahn trete.

Die Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 38-Jährigen fest. Zudem war der Mann offenbar alkoholisiert.

Der Mann verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber der Polizei. Da sich der 38-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Beamten ihn in ein Krankenhaus.

Hierbei leistete der Mann Widerstand gegen die Einsatzkräfte und trat nach ihnen. Zwei Beamte wurden leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung gegen den 38-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell