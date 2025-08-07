PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz in der Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Mittwochabend (06.08.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz am Theodor-Heuss-Platz.

Gegen 20.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass ein 38-jähriger Mann Passanten anremple und gegen eine Straßenbahn trete.

Die Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 38-Jährigen fest. Zudem war der Mann offenbar alkoholisiert.

Der Mann verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber der Polizei. Da sich der 38-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Beamten ihn in ein Krankenhaus.

Hierbei leistete der Mann Widerstand gegen die Einsatzkräfte und trat nach ihnen. Zwei Beamte wurden leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung gegen den 38-jährigen Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 13:11

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Auto

    Augsburg (ots) - Göggingen - Im Zeitraum von Dienstag (05.08.2025), 12.00 Uhr, bis Mittwoch (06.08.2025), 11.15 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter jeweils eine Scheibe eines silberneren Ford C-Max und eines schwarzen Seat Ibiza auf einem Parkplatz in der Waldstraße ein. Der Unbekannte entwendete eine Schachtel Zigaretten aus dem Ford. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 900 Euro. Die Polizei ermittelt nun ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:11

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Samstag (02.08.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (04.08.2025), 18.30 Uhr, verkratzte eine bislang unbekannte Person einen BMW M4 auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neuburger Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Im Zeitraum von Dienstag (05.08.2025), 19.30 Uhr, bis Mittwoch (06.08.2025), 09.00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person eine Mülltonne sowie eine Mauer in der Oberländer Straße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hammerschmiede - Am vergangenen Dienstag (05.08.2025) touchierte eine bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren