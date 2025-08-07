POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Dinkelscherben - Heute, gegen 8.00 Uhr, führte ein Mann offenbar auf seinem Grundstück Baumschneidearbeiten durch. Dabei geriet er aus bislang unklarer Ursache an die dortige Stromleitung. Er wurde so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte, welche den Mann aber nicht mehr retten konnten. Bislang gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. ...

