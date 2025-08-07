Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Motorrades

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am gestrigen Mittwoch (06.08.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 18.15 Uhr und 19.50 Uhr ein rotes Motorrad der Marke BMW in der Pearl-S.-Buck-Straße. Das Motorrad war auf dem Parkplatz eines Restaurants abgestellt und versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell