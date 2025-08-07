PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Motorrades

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am gestrigen Mittwoch (06.08.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 18.15 Uhr und 19.50 Uhr ein rotes Motorrad der Marke BMW in der Pearl-S.-Buck-Straße. Das Motorrad war auf dem Parkplatz eines Restaurants abgestellt und versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
  • 06.08.2025 – 15:21

    POL Schwaben Nord: Unfall bei Baumschneidearbeiten

    Augsburg (ots) - Dinkelscherben - Heute, gegen 8.00 Uhr, führte ein Mann offenbar auf seinem Grundstück Baumschneidearbeiten durch. Dabei geriet er aus bislang unklarer Ursache an die dortige Stromleitung. Er wurde so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte, welche den Mann aber nicht mehr retten konnten. Bislang gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 15:20

    POL Schwaben Nord: Brand auf Terrasse

    Augsburg (ots) - Leitershofen - Am gestrigen Dienstagabend (05.08.2025) kam es zum Brand einer Küchenmaschine im Turnerweg. Gegen 17.15 Uhr bemerkte der Bewohner den Brand und verständigte den Notruf. Die Küchenmaschine stand auf der Terrasse. Der Bewohner begann sofort den Brand zu löschen. Die restlichen Löscharbeiten übernahm die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 15:17

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer - Führerschein erforderlich

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstagnachmittag (05.08.2025) fuhr ein 23-jähriger Mann mit einem manipulierten E-Scooter in der Neuburger Straße. Gegen 16.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann, da er augenscheinlich zu schnell fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter des Mannes bis zu 45km/h beschleunigte. ...

    mehr
