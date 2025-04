POL-PDWIL: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Bitburg (ots) - Am Montag dem 31.03.2025 kam es in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 15 Uhr in der Straße "Schleifstein" in Bitburg zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparkter dunkelfarbener SUV durch einen derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Tel.: 06561-96850 ...

