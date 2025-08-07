Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - Im Zeitraum von Dienstag (05.08.2025), 19.30 Uhr, bis Mittwoch (06.08.2025), 09.00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person eine Mülltonne sowie eine Mauer in der Oberländer Straße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Hammerschmiede - Am vergangenen Dienstag (05.08.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr einen grauen Seat Cupra Leon in der Ulstettstraße (20er Hausnummernbereich). Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

