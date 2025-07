POL-MFR: (690) Erneuter Einbruch in Schreibwarenladen - Zeugen gesucht

Treuchtlingen (ots) - Bislang unbekannte Personen brachen zwischen Mittwochabend (02.07.2025) und Donnerstagmorgen (03.07.2025) in eine Apotheke in Pappenheim ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Mutmaßlich zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 05:40 Uhr am Donnerstag verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu einer Apotheke am Marktplatz. Im Innenraum brachen sie mehrere Tresore mit ...

