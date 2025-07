Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (687) Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht

Treuchtlingen (ots)

Bislang unbekannte Personen brachen zwischen Mittwochabend (02.07.2025) und Donnerstagmorgen (03.07.2025) in eine Apotheke in Pappenheim ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Mutmaßlich zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 05:40 Uhr am Donnerstag verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu einer Apotheke am Marktplatz. Im Innenraum brachen sie mehrere Tresore mit brachialer Gewalt auf und entwendeten daraus Bargeld.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte vor Ort eine Spurensicherung durch und übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

