Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (686) Motorradfahrer gestürzt - Unfallbeteiligter gesucht

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (02.07.2025) stürzte ein 52-jähriger Motorradfahrer, nachdem ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer zuvor einen Fahrstreifenwechsel durchführte. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen.

Der Motorradfahrer war gegen 20:45 Uhr auf der Frankenstraße in Richtung Westen unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Katzwanger Straße ordnete er sich auf einen der beiden Linksabbiegestreifen ein. Ein bislang unbekannter Pkw war zeitgleich in gleicher Richtung unterwegs. Der Fahrer führte einen Spurwechsel in Richtung des Motorradfahrers durch. Dieser musste ausweichen, kollidierte mit dem Bordstein und stürzte zu Boden. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund Eintausend Euro.

Der Pkw-Fahrer fuhr im Anschluss an den Vorfall davon. Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug sowie dessen Fahrer. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell