Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Auto

Augsburg (ots)

Göggingen - Im Zeitraum von Dienstag (05.08.2025), 12.00 Uhr, bis Mittwoch (06.08.2025), 11.15 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter jeweils eine Scheibe eines silberneren Ford C-Max und eines schwarzen Seat Ibiza auf einem Parkplatz in der Waldstraße ein. Der Unbekannte entwendete eine Schachtel Zigaretten aus dem Ford.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 900 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

