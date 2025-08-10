Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendieb erwischt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Donnerstag (07.08.2025) entwendete ein 35-jähriger Mann Gegenstände aus einem Supermarkt in der Halderstraße. Gegen 17.30 Uhr steckte der Mann Lebensmittel in seine Hosentasche und verließ den Supermarkt, ohne die Ware an der Kasse zu bezahlen. Die Polizeistreife stoppte den Mann am Königsplatz und kontrollierte ihn. Bei der Kontrolle des Mannes fanden die Beamten die entwendeten Lebensmittel. Die Polizei stellte die Lebensmittel sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, entließen die Beamten den 35-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 35-Jährigen.

