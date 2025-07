Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Fundunterschlagung mit Folgen

Zell am Harmersbach (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 9:30 Uhr meldete ein 36-Jähriger, dass er sein zuvor verlorenes Mobiltelefon an einer Adresse in Zell am Harmersbach orten könne. Eine Polizeistreife fuhr an die genannte Adresse im Bereich Bahnhof Zell am Harmersbach. Dort wurde ein Mann angetroffen der angab, keine Identitätsdokumente dabei zu haben. Aus diesem Grund wurden seine mitgeführten Sachen durchsucht, dabei konnte das Mobiltelefon des Geschädigten aufgefunden werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unterschlagung. Eine Abfrage mittels polizeilicher Auskunftssysteme stellte die Identität des Beschuldigten eindeutig fest. Da der 38-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben ist, wurde er an die ermittelnden Beamten der Bundespolizei übergeben. /ra

