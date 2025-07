POL-OG: Achern - Pedelec entwendet, Hinweise erbeten

Meißenheim (ots) - Am Sonntag in der Zeit zwischen 3 Uhr und 6 Uhr haben zwei Personen nach einem Turnier auf einem Sportplatz in der Mühlstraße mehrere Sporttaschen samt Inhalt aus einem Zeltplatz auf dem Gelände entwendet. Mit zwei gestohlenen Fahrzeugschlüssel nahmen die Diebe zwei auf dem Parkplatz abgestellte Autos in Gebrauch. Das Duo setzte einen Wagen ...

mehr