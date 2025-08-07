PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt zu schnellen Autofahrer

Augsburg (ots)

Stadtbergen - In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (07.08.2025) stellte die Polizei in der Ulmer Landstraße ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen eines 19-Jährigen fest. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen 01.30 Uhr wollten die Beamten den Autofahrer anhalten. Der 19-Jährige flüchtete jedoch vor der Polizeistreife in Richtung Virchowstraße.

Anschließend fuhr er über die Neusässer Straße, den Kobelweg und die B17 schließlich auf die Autobahn A8 in Richtung München. An der Ausfahrt Friedberg verließ er die Autobahn wieder.

Die Polizeibeamten stoppten den Mann schließlich auf der Staatsstraße zwischen Friedberg und Derching kurz vor der Autobahn.

Auf der Fahrt fuhr der Mann immer wieder mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Zudem schaltete er bei seiner Fahrt vereinzelt die Fahrzeugbeleuchtung aus.

Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sowie das Auto sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 19-Jährigen. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder selbst von dem Mann und dessen Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

