Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Parkplatzkonflikt eskaliert

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Samstag (09.08.2025) kam es in der Ponteilstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Gegen 14.30 Uhr gerieten ein 52-jähriger Autofahrer und ein 51-jähriger Autofahrer offenbar in eine verbale Streitigkeit, da der 51-Jährige laut Aussage nicht ordnungsgemäß parkte. Im Verlauf der Auseinandersetzung stieg der 51-Jährige mit seinen Beifahrern aus seinem Auto aus und wollte die Straße überqueren. In diesem Moment fuhr der 52-Jähige los und touchierte den 51-Jährigen, der dadurch zu Boden fiel. Anschließend fuhr der 52 rückwärts und erwischte dabei einen weiteren Insassen des 51-Jährigen. Danach entfernte sich der 52-Jährige mit seinem Pkw in unbekannte Richtung. Der 51-Jährige sowie sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der 52-Jährige konnte im Anschluss ermittelt werden. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 52-jährigen Mann.

