Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Motorradfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (09.08.2025) entzog sich ein 30-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle. Die Polizei stoppte ihn kurze Zeit später. Gegen 23.00 Uhr wollte eine Polizeistreife den Motorradfahrer anhalten, was dieser aber ignorierte und flüchtete. Die Beamten stoppten den Motorradfahrer kurze Zeit später in der Pfarrhausstraße. Der Grund für sein Verhalten war schnell gefunden: Er besaß keine gültige Fahrerlaubnis, hatte falsche Kennzeichen angebracht und ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Schlüssel sicher. Die Polizei ermittelt u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung gegen den 30-jährigen Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

