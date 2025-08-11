PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt und bittet um Zeugenhinweise

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (10.08.2025) griffen drei bislang unbekannte Täter eine 58-Jährige in der Derchinger Straße Ecke Meraner Straße an und erbeuteten Bargeld. Die 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 03.15 Uhr war die 58-Jährige zu Fuß unterwegs. Hierbei sprachen sie südöstlich einer Tankstelle die drei bislang Unbekannten an und forderten Bargeld. Als die Frau dies verweigerte, stießen die Unbekannten sie zu Boden. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und übergab anschließend Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Die drei Unbekannten flüchteten anschließend in südöstliche Richtung auf der Meraner Straße.

Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, 18-20 Jahre, dunkel gekleidet, südländisches Aussehen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren