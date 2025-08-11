Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (10.08.2025) kam es zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter am Rathausplatz.
Gegen 05.30 Uhr sprach der unbekannte Täter einen 43-jährigen Mann an und bat diesen offenbar um Geld. Als der 43-Jährige seinen Geldbeutel aus der Hosentasche holte, entwendete der Unbekannte diesen. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.
Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:
Männlich, ca. 40 Jahre alt, klein, südeuropäisches Erscheinungsbild
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
