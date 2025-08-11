Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Sonntag (10.08.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person zwischen 05.45 Uhr und 09.30 Uhr einen schwarzen Seat Ibiza in der Schubertstraße.

Das Auto parkte am Straßenrand im einstelligen Hausnummernbereich. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell