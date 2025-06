Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: 17-jähriger Exhibitionist im Zug nach Bremen

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 16.06.2025 / 01:00 Uhr

Die Bremer Bundespolizei nahm in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 17-Jährigen vorübergehend in Gewahrsam. Der Jugendliche hatte im Zug von Hamburg nach Bremen onaniert. Zudem stellte sich heraus, dass er bei der Tat erheblich alkoholisiert war.

Als der junge Mann aus Walsrode im Metronom 81945 von Hamburg nach Bremen fuhr, begann er, mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Sogar als die Zugbegleiterin und der Zugbegleiter ihn aufforderten, die Handlung zu unterlassen, macht er einfach weiter, sodass die beiden die Bundespolizei am Bremer Bahnhof verständigten. Die Bundespolizisten nahmen den jungen Walsroder am Bahnsteig 8 aus dem Zug und bemerkten, dass er offensichtlich zu viel Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Die Beamten nahmen den jungen Mann in Gewahrsam. Er wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut des Jugendamtes gegeben, da seine Erziehungsberechtigten nicht erreichbar waren.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Bremer Bundespolizei: Wenn möglich entziehen Sie sich der Situation und informieren sie umgehend die Polizei, örtliches Sicherheits- oder Servicepersonal. Ein derartiges Verhalten in der Öffentlichkeit kann eine Straftat darstellen, die niemand zu erdulden hat. Der junge Täter vom Sonntag wird sich ebenfalls wegen Erregung eines öffentlichen Ärgernisses bzw. einer exhibitionistischen Handlung verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell