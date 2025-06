Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Rauchentwicklung im Zug löst Einsatz von Bundes- und Landespolizei sowie Feuerwehr aus

Bremen (ots)

Bahnstrecke Lehrte - Cuxhaven, Höhe Klein Bünstorf / Bevensen

Ereigniszeit: 15.06.2025, 18:30 - 20:30 Uhr

Ein technischer Defekt an der Bremse eines Metronom-Zuges hat am Sonntagabend einen Einsatz von Bundes- und Landespolizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und DB Notfallmanager verursacht. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Ortschaft Klein Bünstorf und hatte erhebliche Zugverspätungen zur Folge.

Nach ersten Erkenntnissen der Uelzener Bundespolizei gerieten offenbar die Bremen des vorderen Wagens des ME 82132 auf der Fahrt von Uelzen nach Bad Bevensen aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der dabei entstandene Rauch zog in den zweiten Wagen des Zuges. Wegen der starken Rauchentwicklung schlugen einige Reisende aus dem betroffenen Waggon vier Fensterscheiben ein und zogen die Notbremse, sodass der Zug auf freier Strecke zum Stehen kam und die Reisenden den Zug vorübergehend verlassen konnten. Nachdem ein mitreisender Feuerwehrmann das Feuer gelöscht hatte, fuhr der Metronom bis zum nächsten Bahnhof in Bad Bevensen. Dort mussten die ca. 250 Reisenden in einen Ersatzzug nach Hamburg umsteigen.

Wegen des Vorfalls waren verschiedene Rettungs- und Einsatzkräfte im Einsatz und die Bahnstrecke nach Hamburg musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu erheblichen betrieblichen Auswirkungen. Insgesamt waren 39 Züge betroffen, was zu mehr als 2000 Verspätungsminuten führte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell