Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Festnahme durch Bundespolizei - Ladendieb landet im Gefängnis

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 09.06.2025 / 20:35 Uhr

Ein 32-Jähriger ist am Montagabend nach einem Diebstahl aus einem Bahnhofsgeschäft im Gefängnis gelandet.

Gegen 21:35 Uhr informierte der Verkäufer eines Bahnhofsgeschäfts im Hauptbahnhof Bremen die Bundespolizei, nachdem er beobachtet hatte, wie der 32-Jährige eine Dose Bier in seine Jackentasche steckte und diese anschließend nicht bezahlte. Die Bundespolizisten überprüften die Identität des Ladendiebs und stellten fest, dass dieser bereits von der Staatsanwaltschaft Bremen mit Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte wegen verschiedener Eigentumsdelikte eine Geldstrafe in Höhe von 1240 Euro plus 91 Euro Verfahrenskosten nicht gezahlt. Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten vorläufig fest. Da er die geforderte Gesamtsumme von 1331 Euro nicht aufbringen konnte, wird er nun die nächsten 2 Monate hinter schwedischen Gardinen verbringen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell