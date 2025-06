Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Reizgas im Zug versprüht - Bundespolizei sucht Zeugen

Bremen (ots)

NWB RS 1 von Bremen Hbf nach Bf. Verden, 31.05.2025 / 20:24 Uhr

Am Samstagabend soll in der Nordwestbahn auf der Fahrt von Bremen nach Verden vermeintlich versehentlich Reizgas versprüht worden sein. Die Bremer Bundespolizei sucht nach Zeugen bzw. möglichen Geschädigten des Vorfalls.

Wie er selbst angibt, hat ein 18-Jähriger gegen 20:24 Uhr in der Nordwestbahn RS 1 auf dem Weg nach Verden versucht, seine Bierflasche mit seinem Tierabwehrspray zu öffnen. Dabei habe er den Behälter jedoch beschädigt, sodass Reizgas in den Fahrgastraum strömte. Mehrere bis dato unbekannt gebliebene Reisende sollen daraufhin den Waggon verlassen haben. Am Bahnhof in Verden nahm eine Streife der örtlichen Polizei den Sachverhalt auf. Nach ersten Erkenntnissen soll durch den Vorfall niemand verletzt worden sein.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt nun die Hintergründe des Vorfalls und bitte Zeugen sowie mögliche Geschädigte sich zu melden (Tel.: 0421/16299 - 7777 oder per E-Mail an bpoli.bremen@polizei.bund.de).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell