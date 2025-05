Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mit Haftbefehl Gesuchter klingelt bei der Bundespolizeiwache und landet im Gefängnis

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 21.05.2025 /10:50 Uhr

Am Mittwochmorgen konnte die Bremer Bundespolizei einen ungewöhnlichen "Fahndungserfolg" verzeichnen. Ein 50-Jähriger klingelte an der Bundespolizeiwache um sich nach seiner Reisetasche zu erkundigen. Wie sich herausstellte, lag ein Haftbefehl gegen den Mann vor.

Gegen 10:50 Uhr läutete der Mann an der Dienststelle der Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof. Er erklärte den Beamten, dass ihm seine schwarze Tasche abhandengekommen sei und er nicht genau wisse, ob er diese im Bahnhof verloren habe oder ob sie gestohlen worden sei. Die hilfsbereiten Bundespolizisten sichteten umgehend die Videoaufzeichnungen aus dem Hauptbahnhof, konnten aber zur angegebenen Zeit weder die Tasche noch ihren Besitzer im Bahnhof finden. Ein derweil durchgeführter routinemäßiger Abgleich der Personendaten im Fahndungssystem brachte jedoch eine andere Erkenntnis ans Licht: Der 50-Jährige wurde bereits seit einigen Tagen vom Amtsgericht Bremen mit Untersuchungshaftbefehl gesucht. Die Bundespolizisten übergaben den Gesuchten der Bremer Polizei, die ihn nach erfolgter Richtervorführung in die Bremer Justizvollzugsanstalt einlieferte. Dort wird er auf den Beginn seiner Verhandlung wegen Diebstahls warten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell