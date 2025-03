Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Finnentrop (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (19. März) ereignete sich gegen 5:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L539 in Altfinnentrop. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein 18-Jähriger anfangs einer leichten Rechtkurve aus bislang unbekannter Ursache mit seinem BMW nach links in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten. Hier stieß sein Fahrzeug zunächst mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos zusammen. Anschließend stieß er mit seinem BMW frontal gegen den entgegenkommenden Skoda eines 52-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Skodafahrer schwer verletzt. Der 18-Jährige erlitt leichtere Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden geborgen und abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen war die L539 über anderthalb Stunden komplett gesperrt.

