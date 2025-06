Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizei warnt vor "Trainsurfen"

Bremen (ots)

Winsen/Luhe, Bahnhof, 12.06.2025 / 21:43 Uhr

Am Bahnhof in Winsen/Luhe ist es am Donnerstagabend offenbar zu einem Fall von "Trainsurfen" gekommen. Die Bundespolizeiinspektion Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:43 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter einer Baustelle in der Nähe des Winsener Bahnhofs, wie mehrere Personen auf dem Puffer einer Lokomotive eines Metronom-Zuges gefahren waren. Über die Notfallleitstelle der DB AG ließ er die Lüneburger Bundespolizei informieren. Er gab an, dass die Personen vermummt gewesen waren, in Winsen/Luhe vom betroffenen Zug abgestiegen seien und sich danach in unbekannte Richtung entfernt haben. Ersten Ermittlungen der Bundespolizei zufolge handelte es sich um den ME31636 aus Lüneburg in Richtung Winsen/Luhe. Unklar ist, wann bzw. an welchem Ort die Unbekannten auf den Zug gestiegen sind. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei darauf hin, dass das sogenannte "Trainsurfen" verboten und außerdem extrem gefährlich ist. Die meist Jugendlichen und jungen Erwachsenen begeben sich in Lebensgefahr, wenn sie auf Dächern oder Kupplungen von Zügen mitfahren.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Bremen zu melden (Tel.: 0421/16299 - 7777 oder per E-Mail an bpoli.bremen@polizei.bund.de).

