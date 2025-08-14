PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Ergänzungsmeldung: Vermisster Mann im Domjüchsee

Neustrelitz (ots)

Am Vormittag des 14.08.2025 wurden die Suchmaßnahmen der Polizei nach dem vermissten Schwimmer im Domjüchsee bei Neustrelitz wieder aufgenommen. Im Einsatz waren Kollegen der Wasserschutzpolizei aus der Region, die mit technischen Hilfsmitteln eine circa drei Meter tiefe Absuche des Sees vorgenommen haben. Zusätzlich wurde der gesamte Uferbereich abgesucht. Auch ein Spürhund kam bei der Suche nach dem 53-jährigen Mann auf dem Wasser in den Einsatz. Bis zum jetzigen Zeitpunkt verliefen jedoch alle Suchmaßnahmen erfolglos und der Mann konnte nicht aufgefunden werden, sodass die Maßnahmen zunächst eingestellt wurden.

Erstmeldung vom 13.08.2025, 23:04 Uhr

Am 13.08.2025, gegen 16:00 Uhr begab sich ein 53-jähriger Mann an der Badestelle des Domjüchsees zum Schwimmen in das Wasser. Ein Bekannter meldete dann dem Polizeirevier in Neustrelitz gegen 17 Uhr, dass er diese Person nicht mehr finden kann, nachdem eine eigene Suche keinen Erfolg brachte. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit der Feuerwehr Alt-Strelitz mit einem Boot und insgesamt sechs Kameraden, der DRK Wasserwacht Neustrelitz mit einem Boot und insgesamt zehn Kameraden, der DLRG Neubrandenburg mit insgesamt vier Kameraden, davon zwei Tauchern, des Hubschraubers der Polizei und zwei Fährtensuchhunden, konnte die Person bisher nicht aufgefunden werden. Die Suchmaßnahmen mussten auf Grund der eintretenden Dunkelheit unterbrochen werden. Die Suche wird am morgigen Tag fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

