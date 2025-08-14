PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: LKW brennt auf der A20

Friedland (ots)

Am 14.08.2025 gegen 13:00 Uhr wurde dem Notruf der Polizei ein brennender LKW auf der A20 in Fahrtrichtung Rostock auf Höhe Kublank kurz vor der Abfahrt Friedland gemeldet. Die Kollegen des Autobahnpolizeireviers Altentreptow konnten den Sachverhalt bestätigen. Die Ursache des Brandes ist zum momentanen Zeitpunkt noch nicht eindeutig, jedoch wird von einem technischen Defekt im hinteren Bereich des Fahrzeuges ausgegangen. Die Kameraden der Feuerwehr haben die Löscharbeiten durchgeführt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die A20 an dieser Stelle vollgesperrt. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Es folgt voraussichtlich eine halbseitige Sperrung bis die Fahrbahn zur Bergung des LKWs vermutlich nochmal vollgesperrt werden muss. Ein entstandener Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 13:45

    POL-NB: Streit auf Parkplatz endet in Zelle

    Neubrandenburg (ots) - Am 13.08.2025 gegen 18:00 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg eine lautstarke Streiterei zwischen mehreren Personen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lindenstraße in Neubrandenburg gemeldet. Die Beamten trafen vor Ort auf eine männliche und zwei weibliche Personen, die wohl zuvor dortige Passanten bepöbelt hätten. Bei dem Mann handelt es sich um einen 21-jährigen ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 12:16

    POL-NB: Leblose Person auf Radweg gefunden

    Neubrandenburg (ots) - Am Mittwoch, den 13.08.2025 gegen 16:30 Uhr wurde der Polizei in Neubrandenburg über die Rettungsleitstelle eine leblose Person mit einem Fahrrad auf dem Verbindungsweg zwischen Alt Rehse und Meiershof gemeldet. Die eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte vor Ort verliefen negativ, sodass durch den Arzt vor Ort nur noch der Tod des 68-jährigen deutschen Mannes festgestellt werden ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:23

    POL-NB: 134.000 Euro gehen durch Betrugsmasche verloren

    Neustrelitz (ots) - Aufgrund eines aktuellen Falles im Bereich Neustrelitz möchte die Polizei erneut vor trügerischen Maschen im Internet warnen. In diesem Fall hat ein 49-jähriger Mann eine Anzeige im Internet gesehen, in der eine bekannte Politikerin für eine angebliche Anlagestrategie geworben habe. Es sollen 250 Euro investiert werden, um am Ende hohe Gewinne mit Kryptowährungen zu erzielen. Der Kontakt mit den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren